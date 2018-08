Jedna od najljepših i najbogatijih prirodnih formacija na svijetu, australski Veliki koraljni greben, star 25 milijuna godina, “nakon duge i teške bolesti je umro”. U osmrtnici objavljenoj na stranici časopisa Outside, čiji naslov glasi: Osmrtnica: Veliki koraljni greben (25 milijuna pr.n.e – 2016), jedan od vodećih autora tekstova o okolišu Rowan Jacobsen ističe da je greben bio najveća živa struktura na svijetu i jedina vidljiva iz svemira. No, treba napomenuti da povratkom algi, on može ponovno oživjeti, ali samo ako se to dogodi u idućih nekoliko godina. Guardian pak piše kako su ovakve tvrdnje ipak pretjerane iako je greben, kao i svi koralji jako ugrožen. RTL vijesti