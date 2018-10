Kao mjeru racionalizacije Ministarstvo zdravlja ukida C1 uputnice za “pregled i cjelovitu obradu u bolnici” uz obrazloženje da se time radi previše nepotrebnih pretraga. No struka se ne slaže: “Pacijenti će opet šetati od bolnice do bolnice, od dijagnostike do dijagnostike, gubiti vrijeme, povećavati liste čekanja”, kaže dr. Ines Balint, članica izvršnog odbora Udruge liječnika obiteljske medicine, a time se troškovi neće smanjivati nego će rasti. Jutarnji