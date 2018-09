Migranti iz zapadne Afrike otvoreno se prodaju na modernim tržnicama roblja u Libiju, otkrile su neke od žrtava koje su uspjele doći do djelatnika Ujedinjenih naroda. Jedan tridesetčetverogodišnji Senegalac je ispričao kako je njega i putnike iz autobusa, koji su trgovcima ljudima platili da ih odvedu do libijske obale gdje su planirali krenuti na riskantno putovanje brodom do Europe, vozač odlučio prodati jer mu posrednik nije platio njegov dio. Umjesto na obali završili su u pustinjskom gradu Sabi gdje su ih otkupljivali lokalni Arapi. BBC