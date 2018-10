Španjolska će preskočiti Japan kao država najduže očekivane životne dobi

U Španjolskoj će očekivani životni vijek do 2040. godine, ako se nastave današnji trendovi u sektoru zdravstva, dosegnuti 85,8 godina prema 82,9 godina u 2016. i time bi Španjolci bili najstariji narod na svijetu, objavio je The Lancet (ovdje PDF, bogat infografikom). Japan bi pao na drugo mjesto, a slijedili bi Singapur na 3. i Švicarska na 4. mjestu, svi s očekivanim životnim vijekom od preko 85 godina, za oba spola. U Hrvatskoj bi životni vijek 2040. trebao biti između 80 do 82,5 godine.