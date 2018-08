Srbija počinje na autocestama mjeriti prosječnu brzinu između naplatnih postaja, a vozači će odmah po plaćanju cestarine na računu moći vidjeti svoju prosječnu brzinu između ulazne i izlazne postaje. Tko bude vozio iznad ograničenja, a ono je 120km/h platit će kaznu, i to na licu mjesta (stranci, domaćima će doći na kućnu adresu). Kazne su ovako: za prosječnu brzinu između 121 i 140 kilometara na sat kazna je 25 eura, za brzinu od 141 do 160 kilometara na sat 42 eura, između 161 i 180 kilometara na sat od 50 do 170 eura, za prosječnu brzinu između 181 i 200 kilometara na sat 125 do 250 eura, a iznad 201 kilometar na sat 850 do 1680 eura. Večernje novosti