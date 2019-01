Šterc: Demografija je važnija od kupnje aviona

Demograf Stjepan Šterc u Studiju 4 HTV-a: “Hrvatsku je napustilo 300 tisuća ljudi, politika sve zna, no ne radi ništa. Mađarska je vlada prošle godine uvela obiteljsku politiku, prema kojoj se izdvaja 4,8 posto BDP-a za potpore obiteljima. To je plan do 2030., a planiraju povećati natalitet za više od 20 posto. Predlagali smo da Hrvatska izdvaja četiri posto državnog proračuna. Vi imate situaciju da je država isplatila 2,5 milijardi za Uljanik, praktično dakle ni u šta, te nije postavljeno pitanje tko je odgovoran za nestanak tog novca. Demografska revitalizacija nam je važnija od kupnje aviona.” HRT