Prema riječima Željke Fuchs, direktorice Centra za klimu i vodu na institutu New Mexico Tech, uragan Irma rijedak je primjer uragana koji je istovremeno i izrazito velik i izrazito jak. „Nikada ne želimo povezati samo jedan događaj s klimatskim promjenama jer je to statistički netočno. Ono što znanstvena zajednica može reći je da su klimatske promjene utjecale na intenzitet uragana, odnosno kada dođu jačeg su intenziteta“, objasnila je Fuchs, dodajući da globalno zatopljenje dovodi do toga izmjene ekstremnih situacija: vrijeme s puno oborina mijenja vrijeme sa žestokom sušom. T-Portal