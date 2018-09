Što bi se dogodilo kad bi svi uzimali “lijekove za pamet”

Metode oslikavanja mozga kao nova vrsta “znanstvenog dokaza” posljednjih se deset godina sve češće primjenjuju u pravosuđu, kao dokaz određenih ponašanja ili geopolitičke situacije. Zbog toga rastu i financijska ulaganja. Mozak je materijalni supstrat za našu mentalnu aktivnost, no on ne razmišlja – to čini samo osoba. Na slici se ne vide misli, već električne aktivnosti, promjena u krvotoku i tako dalje. Mozak je objektivni uvjet mentalne stvarnosti, no upravo ga ta mentalna stvarnost oblikuje. Kada zaboravimo te dvije činjenice, zapinjemo u scijentističkoj neuromitologiji, piše Le Monde Diplomatique.