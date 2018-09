U ekonomskoj krizi najviše su izgubili oni koji su imali najviše i najmanje, no u razvijenim zemljama oporaviti su se uspjeli tek ovi prvi, što je uz državne mjere rezanja pridonijelo još većem produbljivanju jaza između bogatih i siromašnih do rekordne razine, objavio je OECD. Nejednakost se mjere Ginijevim koeficijentom, i on je najviši u Čileu, Meksiku, SAD-u i u Turskoj, dok je najniži na Islandu, u Norveškoj, Danskoj, Sloveniji i Finskoj, koje imaju i najniže stope siromaštva. Novost je i da u kategoriju najugroženijih od siromaštva osim tradicionalne skupine iznad 65 godina polako ulaze i mladi. T-Portal