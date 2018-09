Pjesma Wannabe grupe Spice Girls najzarazniji je singl ikada, pokazuje istraživanje koje je na 12 tisuća ljudi proveo Muzej znanosti i tehnologije u Manchesteru. Ispitanicima je bilo potrebno samo 2,29 sekundi da prepoznaju ovaj hit iz 1996. godine. Iza Spajsica smjestili su se Lou Bega i njegov Mambo No. 5 (2,48 sekundi), Survivorov Eye of the Tiger (2,62) te Just Dance (2,66) Lady Gage. Jutarnji