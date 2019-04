Hrvatska je 2015. godine od turizma uprihodila 8,8 milijardi dolara, no to je i dalje manje od veličinom usporedivih država – Švedska je ostvarila 12,2 milijarde dolara, Austrija 18,3, Belgija 11,7, a Grčka 15,7 milijardi. No više zabrinjava golemi udio deviznog prihoda u BDP-u Hrvatske, po kojem RH drži rekord: uprihođenih 8,8 milijardi predstavlja čak 18,1% hrvatskog BDP-a (dok primjerice 15,7 grčkih milijardi čini 8% njihovog BDP-a). 24sata