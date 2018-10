Elon Musk za jučer je bio najavio prvu testnu vožnju Teslinog električnog kamiona od tvornica baterija u planinama Nevade do tvornice električnih automobila u Kaliforniji. Na put su krenula dva kamiona i prenosila su upravo baterije, a udaljenost je bila malo ispod 800 kilometara, što je točno udaljenost kojeg bi ovaj kamion, kako tvrde iz Tesle, trebao moći prijeći na jednom punjenju, piše Digital Trends. No, kamioni su viđeni jučer na stanici za punjenje u Sacramentu, što bi bilo na otprilike pola puta do odredišta, piše Electrek. Tesla planira početi prodavati ove kamione prijevozničkim tvrtkama sljedeće godine, a koštat će 180.000 dolara kamion s dometom 800 kilometara, a 150.000 dolara kamion dometa 500 kilometara.