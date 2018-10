Tim Cook zahtjeva od Bloomberga da povuče članak o kineskom špijuniranju Applea. Oni tvrde sve je istina

U zanimljivom razgovoru za CNN-u izvršni direktor Applea Tim Cook dotakao se raznih tema, od privatnosti do toga koristi li Appleov pametni telefon više no što bi trebao do dehumanizacije društva. Upitan brine li zbog toga što bi strojevi mogli preuzeti svijet Cook je odgovorio kako ga to ne zabrinjava. Više ga muči to što ljudi postaju sve više poput strojeva, zaboravljajući kako humanost treba prožimati sve proizvode te kako tvrtke poput Applea imaju širi spektar obaveza prema društvu. CNN