Dobroupućeni Tomislav Krasnec prati što radi Viktor Orban, a svi bismo trebali: “Orbán će biti predvodnik te “posebne kulture” srednje Europe, on će osmisliti i ostvariti tu novu eru, i to će biti izlazak Mađarske iz svojih sadašnjih granica, iz svojih “sto godina samoće” – to je suština Orbánova govora. “Mislili smo da je Europa naša budućnost”, kaže, ali “danas vjerujemo da smo mi budućnost Europe”.