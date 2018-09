Niti jedan drugi redatelj koji danas djeluje ne radi filmove sa tako impresivnim završecima što to rade Joel i Ethan Coen, bilo da se radi nadrealnom sjedenju na plaži u Bartonu Finku, nezaboravnim posljednjim riječima u The Man Who Wasn’t There ili prekrasno jednostavanom razgovoru o poštanskim markama u Fargo. Među tim čudnim, potresnim društvom su dvije povezane scene sna: otac koji zamišlja sina u Rising Arizona, te sin koji se sjeća oca u ‘No Country for Old Men’, piše Ozy.