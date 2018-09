Trebamo li se svi buditi u 2.30 ujutro?

Navike nisu ništa drugo nego prirodni prečaci u mozgu. Što ih više koristite, to su jači. S druge strane, ako ih zanemarujete, one se počinju gubiti. Najbolji alat za mijenjanje navika nije motivacija, kako to ljudi često misle, već snaga volje. Ona je potrebna da nas, u trenucima kada se naš svjesni dio mozga umori, natjera da nastavimo dalje i promijenimo prirodne puteve navika u mozgu. Ovo se može lako uvježbati. Tajna je u tome da nikada ne treba pokušavati promijeniti ‘tvrdokorne’ navike, nego se valja fokusirati na one manje koje vam nisu toliko važne u životu. 24sata