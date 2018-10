Tri hrvatske kuće za odmor među najboljima u Europi

Villa Palma iz Naplovca na otoku Korčula najbolja je kuća za odmor na plaži, Villa Milica iz mjesta Šajini kod Pule najbolja je eko kuća za odmor, a kuća Green Frame iz Klarića kod Vodnjana najbolja kuća za odmor s ljubimcima, u izboru Best European Holiday Home. Zanimljivo je vidjeti cijene – Palma je od 578 do 1144 eura na dan, Green Frame je od 290 do 645 eura na dan, Milica od 990 do 2.200 eura tjedno. Natjecanje je ove godine prošireno na 14 kategorija, a od ukupno 112 finalista iz 21 zemlje bilo je 15 hrvatskih kuća. Ovdje prikaz svih finalista, s fotografijama.