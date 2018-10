U vrlo dugačkom članku New York Times donosi priču o izvorima bogatstva Donalda Trumpa. Porezna služba države New York otvorila je odmah istragu, isti dan, nakon objave da je predsjednik SAD primio više od 400 milijuna dolara od svojih roditelja pri čemu se moguće desila i porezna utaja. Trump i njegova braća i sestre su, naime, oformili tvrtku paravan s jedinim ciljem da se prikriju darivanja njihovih roditelja i primili su tako “svotu puno veću od milijardu dolara. 24 sata

Zanimljivo je kako Trumpov odgovor liči na Brkićev – NYT je “loša” novina (“opskurna” kod Brkića), a priča prastara, dosadna i često pričana (“reciklirana” kod Brkića). No, reakcije istražnih organa SAD i Hrvatske nisu iste. (“Opskurna” novina je uspjela srušiti predsjednika HDZ-a Karamarka)