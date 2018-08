“Artom se ne bavimo zato da bi uspjeli; ne razumijem taj poriv?! Razni su motivi i razlozi koji ljude tjeraju dalje, želja za uspjehom kao konačnim ciljem fiksacija je prizemnih ljudi. Uspjeh je biti sretan. To je sve što mogu reći. I biti zadovoljan, no to je valjda isto”, izjavio je fotograf Jasenko Rasol u zanimljivom intervjuu za Vizkulturu.