Legendarna pjevačica Aretha Franklin preminula je u 77. godini od posljedica raka gušterače. Preminula je ovoga četvrtka u jutarnjim satima u Detroitu okružena obitelji. Aretha je rođena 25. ožujka 1942. godine u Memphisu. Njena majka Barbara bila je gospel pjevačica, a otac Clarence LaVaughn bio je utjecajan baptistički propovjednik. Prvi soul/R&B album, “Aretha: With the Ray Bryant Combo” snimila je 1966. godine, a zahvaljujući albumu “Lady Soul”, kojeg je snimila 1968. godine i na kojem su se našli klasici “Chain of Fools” i “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” proglašena je “Kraljicom Soula”.

