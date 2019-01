Van der Bellen: Dame i gospodo, ujedinjena Europa je najbolja ideja koju smo ikad imali

Odlično novogodišnje obraćanje naciji imao je predsjednik Austrije Alexander Van der Bellen koje je sročio kao da objašnjava Europsku uniju jednom petogodišnjaku (a toliko smo baš mi u EU): “Europa je pomalo i kao tvoj vrtić. U kojem se okupljaju mnoga djeca iz jako različitih obitelji, sprijateljuju se, uče zajedno, igraju se. Ono što je posebno u svemu tome je da se, iako ponekad ima svađa, svi trude dobro slagati međusobno. Jer znamo da je život zajedno puno ugodniji nego nasamo. Svi imaju neke talente, različite talente, i svi od toga mogu imati koristi. I ne smijemo dopustiti da nam to predstavljaju kao nešto loše. Ne izvana. I ne onima koji vjeruju da si međusobno nismo potrebni. Oni vjeruju da bi nam samima bilo puno bolje. To je iluzija. Draga djeco, vjerujte mi, to je greška…” – zabilježio Tomislav Krasnec za Večernji.