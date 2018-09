Vedrana Rudan: Kurac gospodina B…ića

Možete vi ne voljeti inteligentnog desničara zbog njegove političke orijentacije i navijanja, ali njegove argumente je ok saslušati. Mada se Raspudić križa i zgraža nad “najtanjom, najnategnutijom i ideološki najšarenijom većinom u povijesti hrvatskog Sabora, koja je sklepana od Glavaša do Pupovca, od HNS-a do Culeja, od Sauche do Gorana Dodiga” implicitno odaje priznanje premijeru, kojeg ne voli, za rijetko viđeno političko balansiranje na rubu, kao i moralni i drugi masakr koji je istovremeno napravio u opoziciji. “Tih 76 ljudi ubuduće će maksimalno paziti i maziti, čuvati ih od propuha. A ako bi i koji kihnuo, ne treba sumnjati da će ljigavac-koalicija naći još ponekog prebjega koji će altruizmom u nemoralu opravdavati svoj čin.” Nino Raspudić za Večernji list.