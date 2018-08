„Za Hrvatsku je racionalno težiti što skorijem uvođenju eura. Male srednjoeuropske zemlje, od Slovenije preko Slovačke do država na Baltiku, odabrale su takvu strategiju. Baš zato što su male, okružene oceanom eura i jer nisu u stanju proizvoditi mnoge proizvode i usluga“, smatra renomirani makroekonomist Velimir Šonje. Ekonomist i sveučilišni profesor Ljubo Jurčić, međutim, poziva na oprez. „Negativni efekti nepripremljenog uvođenja eura pokazuju primjeri Portugala, Irske, Italije, Grčke i Španjolske. Euro nije slika njihovih gospodarstava. Razlika njihove produktivnosti gospodarstva i efikasnosti države u odnosu na Njemačku ogledaju se u njihovim dugovima. Hrvatska još uvijek može izbjeći taj scenarij. Pitanje je samo da li u vladajućoj politici ima tog znanja kako to učiniti i hrabrosti da se to i učini“, piše on.