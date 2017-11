Glazba, Hrvatska

Božić došao ranije

Od danas pa do četvrtka u zagrebačkoj Tvornici održava se veliki glazbeni outlet na kojem je ponuđeno preko 10.000 naslova na CD-u, vinilu i DVD-u te knjiga s cijenama od 5 do 20 kuna. I ove se godine nudi i veliki broj filmskih, kao i dječjih naslova. Outlet otvoren od 11 do 21 sat. » Monitor.hr