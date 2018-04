Svijet, Zdravlje, Znanost

Fatalna dva pićenca

Redovno ispijanje 10 do 15 alkoholnih pića na tjedan može čovjeku skratiti život za jednu do dvije godine, pokazuje novo veliko istraživanje objavljeno u uglednom The Lancetu . Ljudi koji piju 18 ili više pića na tjedan riskiraju da si skrate život za četiri do pet godina, a pet do deset pića tjedno može skratiti život za do šest mjeseci. Rizik ne raste ako čovjek pije do pet pića tjedno. » BBC