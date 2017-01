10 najboljih stand up komičara [video]

Kultura, Svijet, Televizija, Zabava

Ha ha land

Stand up je u drugoj polovici 20. stoljeća postao najizvođeniji i najčešći oblik komedije, no korijen mu seže do antičke satire. U Velikoj Britaniji i SAD-u pojavio se u 18. stoljeću te je kroz 19. stoljeća postao popularan, da bi u drugoj polovini 20. stoljeća doživio procvat. Od legendi komičarske scene 60-ih i 70-ih poput Georgea Carlina preko TV izdanja na Saturday Night Live The Tonight Show , do ženskog proboja s primjerice Amy Schumer Journal donosi izbor najboljih stand up komičara.