1200 km po Slovačkoj, Austriji i Mađarskoj jeftinije od autoceste ZG-Osijek

Hrvatska, Zanimljivosti

Stop the madness

Telegramov novinar Drago Hedl desetak je dana vozio autocestama kroz Mađarsku, Slovačku i Austriju, prešavši oko 1.200 kilometara, i na kraju na cestarine potrošio manje novca no što bi ga koštao put od Osijeka do Zagreba i natrag. Nakon sezonskog poskupljenja naših autocesta, dionica Zagreb-Osijek-Zagreb košta 268 kuna, što je 53 kune više no što je Hedl platio vožnju od Osijeka do Beča uz skretanje do Bratislave. » Telegram