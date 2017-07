15 festivala na Jadranu koje ne smijete propustiti

Glazba, Hrvatska

Dugo toplo ljeto

Od 21. do 23. srpnja u Supetru na Braču održava se Voi'Sa Festival , a nastupaju Urban&4, Elemental te AM:PM. Moondance je festival koji se održava u Trogiru od 10. do 12. kolovoza, a nastupa Ben Sims, Dj Deep i dr. Od 7. do 10. rujna u Puli je Outlook festival , a neki od izvođača su Dizzee Rascal i DJ Shadow. Večernji donosi kompletnu listu festivala koji se održavaju na Jadranu tijekom srpnja, kolovoza i rujna.