150.000 Hrvata vozi se Uberom, najviše do trgovačkih centara i kolodvora

Gospodarstvo, Hrvatska, Turizam, Zanimljivosti

Putujem i kupujem

Uber u Hrvatskoj koristi 150.000 ljudi, a najčešće ga koriste da bi došli u trgovačke centre, na kolodvore i centre gradova. Dakle redom, u Splitu su najtraženije vožnje Uberom u Mall of Split, City Centre One i centar Joker, u Zagrebu do ili od autobusnog kolodvora, aerodroma i željezničkog kolodvora, a u Rijeci su najtraženije destinacije autobusni kolodvor, Tower centar i centar grada. » Večernji