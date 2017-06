25 najboljih filmova 21. stoljeća po izboru NY Timesa

Film

Tko voli nek izvoli

NY Times je napravio listu 25 najboljih filmova 21. stoljeća . Na njoj je dosta poznatih filmova, no istaknut ćemo one koje su bili manje razvikani ali djeluju vrlo zanimljivo. Silent Light je priča o obitelji menonita čija se sreća nađe na kušnji nakon što se muž zaljubi u drugu ženu; Wendy and Lucy je topla priča o djevojci koja putuje sa svojim psom u potrazi za poslom; Three Times je ljubavna priča mladog para ispričana kroz tri različita perioda; a Summer Hours je priča o raspadu jedne obitelji.