30 posto odraslih u Hrvatskoj dodatno se školuje

Znam da mogu još više znati

U Hrvatskoj se 30% odraslih dodatno obrazuje - radi mogućnosti zapošljavanja, promjene karijere i nadopunjavanja znanja. Ovih 30% je prosjek, po dobnim skupinama to izgleda ovako: među odraslima do trideset godina dodatno se obrazuje njih 51%, do 40 njih 38%, do 50 njih 34%, a preko 50 godina njih 20%. Ima i odustajanja, a glavni su razlozi novac, jer ljudi obično sami plaćaju doškolovavanje, te obiteljske obveze. » RTL vijesti