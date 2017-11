3D printana skloništa za beskućnike u New Yorku

Politika, Svijet

Zanimljiva ideja

Neriješeno stambeno pitanje u New Yorku je sve češći problem, pa u tom gradu stalno raste broj beskućnika. Jedan novi projekt predlaže da se na već postojećim zgradama New Yorka dodaju stambeni odjeljci te tako iskoristi slobodan vertikalni prostor. Homed je novi prijedlog Framlaba, kreativne agencije sa sjedištima u Oslu i New Yorku. Osnovao ju je norveški dizajner Andreas Tjeldflaat. Homed bi bio gusto zbijeni skup 3D isprintanih šesterokutnih stambenih odjeljaka. Gradio bi se na jednoj strani stambenih zgrada. » Telegram