'47 Meters Down' - horor sa morskim psima koji će nas plašiti ovo ljeto

Duboko modro more

Svake godine taman dok odbrojavamo dane do odlaska na more u kinima se pojavi film zbog kojeg ćemo sa strepnjom plivati u dubinu. Prošle godine to je bio film Opasnost iz dubine sa Blake Lively, ove godine to je 47 Meters Down sa Mandy Moore. Radnja prati dvije sestre koje na odmoru žele izbliza vidjeti velike bijele morske psine, no njihov zaštitni kavez potone, a one će požaliti zbog svoje želje.