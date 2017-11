5 svakodnevnih stvari smrtonosnih poput pušenja

Svijet, Zanimljivosti, Znanost

Moderni život je smrtonosan

Usamljenost - društvene mreže i slabiji kontakt s ljudima "lice u lice", doveli su do toga da usamljenost smanjuje životni vijek jednako kao 15 cigareta dnevnoSjedenje - svako povećanje od 2 sata sjedenja povećava rizik od raka debelog crijeva i pluća, bez obzira vježba li čovjek u tom istom danuGubitak sna - veći rizik od moždanog udara i srčanog udara isto kao i svakodnevno pušenjeSolarij - doveo do više slučajeva raka kože nego pušenje do raka plućaNezdrava prehrana - stope smrtnosti od loše prehrane premašile one od alkohola, droga i duhana » Business Insider