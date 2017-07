50.000 prosvjednika na posljednjim demonstracijama protiv G20

Aktivizam, Društvo, Svijet

Vatru potpalili ovih par što im je bilo hladno...

Više od 50.000 ljudi okupilo se jučer u Hamburgu na posljednjim prosvjedima protiv skupine G20 koja je ondje održavala sastanke, a CNN ). Jedna manja skupina prosvjednika, čini se od njih nekoliko stotina, razbijala je izloge, palila automobile i bacala predmete, a policija im uzvratila vodenim topovima ( ABC ). Jedan od glavnih organizatora antiglobalističkih prosvjeda Andreas Blechschmidt, ogradio se od nasilja u tom gradu, te je rekao da se "prosvjed otrgnuo... i mi mislimo da je to pogrešno, politički i sadržajno". Rekao je da je prosvjed trebao pokazati da su čelnicii nije se trebao pretvoriti u paljenje podružnica supermarketa i automobila stanovnika grada. Kaže on da moto prosvjeda "Dobro došli u pakao" jest ratoborna poruka, ali da je ponajprije trebala simbolizirati politike kakve zemlje članice G20 provode diljem svijeta i odgovorne su za paklene uvjete, poput gladi, rata ili klimatskih promjena ( The Gazette ). Fotografija dostavljača pizze koji prolazi između prosvjednika već je proglašena fotografijom prosvjeda, a i dokazuje da je život funkcionirao, ali očito je bilo štete, što je kancelarka Merkel obećala nadoknaditi dok je mirne prosvjede pozdravila ( The Local ). Inače, na samom samitu Donald Trump je ostao izoliran u pozivima za reviziju pariškog sporazuma, ostalih 19 je podržalo ovaj sporazum o klimi ( The Independent ). The Local je pratio prosvjede iz sata u sat. » Deutsche Welle