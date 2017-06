Glazba

Ajde malo mrdni guzu

Stiže ljeto, a s njime se na radiju počinju vrtiti i ljetni hitovi. Time se prisjetio najpopularnijih pjesama koje su se u posljednjih pedeset godina vrtile tijekom vrućih dana, a mi nostalgičari također ih se volimo sjetiti. Između ostalih, tu su Light My Fire grupe Doors, John Denver i Annie's Song , Rick Springfield i Jessie's Girl , Sir Mix A Lot i nezaboravna Baby Got Back , te Beyonce i Crazy in Love