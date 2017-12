Gospodarstvo, Hrvatska

Skromni Božić

39% hrvatskih građana neće kupovati božićne poklone jer nemaju posao ni primanja, dok njih 61% planira kupovati poklone za Božić, pokazuje anketa. Neke velike novce neće se trošiti - 24% ispitanika planira izdvojiti do 1000 kuna, do 500 kuna 20%, a do 200 kuna za poklone će izdvojiti 17% ispitanika. » Monitor.hr