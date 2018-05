8 sati na dan potrošimo na - medijske sadržaje

Društvo, Zanimljivosti

Vidjeli sve!

Prosječni globalni potrošač svaki dan 8 sati posveti praćenju medijskih sadržaja, preko raznih medija. Točno u minutama to je 479 minuta na dan, što je 12% više nego 2011. godine, a od čega 24% otpada na konzumiranje medijskih sadržaja preko mobilnih platformi. Prognoza je da će ljudi 2020. još više vremena - 492 minute na dan - provoditi upijajući medijske sadržaje, preko ove ili one platforme. Nije iznenađenje da opada čitanje novina i časopisa, kao i gledanje TV-a te slušanje radija, ali je poticajan podatak da su isti ti mediji taj offline gubitak nadoknadili online izdanjima. » Smart Brief