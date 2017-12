800 milijuna radnika ostat će bez posla zbog robota

Gospodarstvo, Svijet

Paranoid workoid

Do 800 milijuna radnika u svijetu do 2030. će godine izgubiti posao jer će ih zamijeniti robotska automatizacija, procjenjuje konzultantska tvrtka McKinsey Global ( ovdje izvještaj) koja je proučila 46 država i 800 zanimanja. Dakle, jedna petina globalne radne snage bit će pogođena automatizacijom, dok će se u bogatijim zemljama poput Njemačke i SAD-a jedna trećina radnika morati prebaciti na neke druge poslove. Najpogođeniji će biti radnici na strojevima i s hranom. Manje će automatizacijom biti pogođene siromašnije države koje nemaju novca da bi investirale u automatizaciju. » The Verge