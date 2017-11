Advent u Opatiji: Koncerti, radionice, predstave i klizanje uz more

Božićna bajna

Klizalište uz more, izložba svjetlosnih instalacija, tematske ponude na gradskoj tržnici Mrkat, kreativne radionice i predstave za djecu, Djed Mraz na Učki, koncerti Elemental, Mayales, Nine Kraljić, Dražena Franolića i Zorana Majstorovića, Beatles i Ramones tribute bendova, festival čokolade, tri dočeka Nove godine - tek je dio Adventa u Opatiji koji će se održati od 1. prosinca do 7. siječnja. » Monitor.hr