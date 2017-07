Agrokor dobio kredit od 480 milijuna eura, slijede rezovi

Gospodarstvo

Najgore je prošlo?

Vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak poručio je kako je Agrokor preživio prvu fazu, da neće biti stečaja te da sada slijedi druga, faza restrukturiranja. Ramljak se obratio javnosti nakon sastanka Vjerovničkog vijeća i izvanredne uprave. Najavio je i kako će u sljedeća dva do tri tjedna isplatiti dugove OPG-ovima. “Prva tranša od 30 milijuna eura iz današnjeg kredita bit će isplaćena OPG-ovima i kooperantima do kraja 7. mjeseca. U sljedeća 2 do 3 tjedna slijedi isplata 100-postotnog duga tim OPG-ovima”, kazao je Ramljak.Nešto ranije iz Agrokora je potvrđeno da im večeras na račun sjeda kredit od. U novome kreditu sudjeluje ukupno dvadesetak hrvatskih, ruskih, američkih i europskih banaka. Ramljak kaže kako ne zna kolika je okvirna brojka ljudi koji će dobiti otkaz. » Jutarnji