Agrokor prodao Villu Castelo

Gospodarstvo, Hrvatska

Početak rasprodaje

Agrokor je priopćio kako je prodana Villa Castelo u Medveji, i to za 8.115.000 eura plus PDV. Vila je prodana slovačkom investitoru, a prodaju je odborila Privremeno vjerovničko vijeće. Vila se nalazi u općini Lovran pokraj Opatije. Na posjedu se nalaze dva odvojena objekta, Villa Castello koja kao glavni objekt obuhvaća plažu i šetnicu uz more te depadansa, odnosno pomoćni objekt, koji se koristi kao gostinska kuća ili kuća za osoblje. U međuvremenu je, međutim, obustavljen proces prodaje pokretnina u vlasništvu Agrokora. Naime, jahta Riva 85 Opera imena ‘Jana’ i helikopter opterećeni su založnim pravom u korist Addiko banke. » Net.hr