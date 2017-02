Agrokorovi problemi: Prodali e-Kolektor, mirovinci prodaju Ledo i Jamnicu

Gospodarstvo, Hrvatska

Brodoton

Najveći domaći trgovac plinom Pavao Vujnovac kupio je od Ivice Todorića tvrtku e-Kolektor koja se bavi gospodarenjem otpadom, piše T-Portal . Mirovinsko osiguranje Erste Plavi prodaje dionice Jamnice i Leda, Agrokorove tvrtke kćeri, nakon što je isto to učinilo PBZ Croatia osiguranje, piše SEEbiz Ministar Zdravko Marić, bivši Agrokorov menadžer, rekao je danas "to je najveća hrvatska kompanija, zapošljava preko 60 tisuća ljudi u regiji, 40 tisuća samo u Hrvatskoj. To je sigurno nešto na što država mora obratiti pažnju".