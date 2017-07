Ajit Pai - čovjek koji bi mogao uništiti otvoreni internet

ICT, Internet, Politika, Svijet

Vuk u janjećem krznu

Ajit Pai je 44-godišnji republikanski odvjetnik, šef Federal Communications Commission i vodi bitku za promjenu pravila oko neutralnosti interneta. Dakle, neutralnost interneta je nešto kao "prvi amandman interneta", ideja da ISP-ovi jednako tretiraju svačiji prijenos podataka, pa bio to privatni mejl ili epizoda neke serije. S druge strane to znači da ISP-ovi (u Hrvatskoj su to HT, VIP, Optima itd.) nemaju pravo birati čije će podatke brže slati kroz mrežu ili čije će sajtove blokirati ili zagušiti ( ovdje video-objašnjenje). Nova pravila mogla bi značiti upravo to, a Pai zastupa upravo taj stav, koji se poklapa sa stavovima velikih telekomunikacijskih kompanija. Možda on misli da je tako bolje, a možda to ima veze s tim što su upravo veliki američki telekomi AT&Z, Comcast i Verizon u prvom kvartalu 2017. potrošili 11 milijuna dolara na lobiranje. Manje-više svi osim ovih velikih telekoma podržavaju sadašnja pravila. Jučer je bio dan akcije za obranu neutralnosti neta , a do kraja kolovoza FCC će donijeti odluku oko ovoga. » Guardian