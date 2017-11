Ako niste jutarnji tip, nemojte ni pokušavati postati

Istraživanja, Lifestyle, Svijet, Zdravlje

Ponoćna zvona

Jutarnji tipovi smatraju se idealom u poslovnom svijetu, gdje mnogi direktori ustaju u sitne sate i pola posla odrade do doručka. No tek četvrtina ljudi pripada tom tipu - drugu četvrtinu čine noćne ptice, a preostale dvije negdje su u sredini. I dok se jutarnji tipovi pokazuju kao ambiciozniji i sretniji, i noćne ptice imaju svojih prednosti - imaju bolje pamćenje, bolje procesiraju informacije i otvoreniji su za nova iskustva. Štoviše, jednako su zdravi kao i jutarnji tipovi, no samo kad mogu živjeti u skladu sa svojim bioritmom. Zato nametanje ranog ustajanja za njih nije rješenje, piše BBC