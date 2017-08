Zanimljivosti

Mudre riječi

Dobar kamen ima zvuk zvona, a loš kamen tupi zvuk, kaže Mate Božanić, umjetnik iz Komiže. Kada ga pitaju što je po struci, odgovara - otočanin, zato što to znači znati raditi sve sam jer nema druge opcije. Život ako nije ispunjen, to je jedno gubljenje vremena, kaže on. Reportažu o ovom zanimljivom barbi donosi DW