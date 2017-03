Aktivizam: Mladi Varaždinac pored molitelja prosvjeduje za pravo na izbor

Aktivizam, Društvo, Hrvatska

Molim za pravo

Varaždinski student elektrotehnike Jura Ščapec počeo je s prosvjedom za pravo na izbor ispred tamošnje opće bolnice, a samo nekoliko metara od skupine vjernika koji se mole protiv pobačaja. Mladić i njegov pas imaju natpise "Pro choice" i "Ne demonizacija, da edukacija", a kaže on da planira prosvjedovati 40 dana, koliko će trajati grupne molitve. "Mislim da cesta nije za to i da takvoj ideologiji nije mjesto ovdje, nego u crkvi. Samo sam želio dati svoje mišljenje o tome" izjavio je Ščapec. » 7 plus regionalni tjednik