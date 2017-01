Al Jazeera: Žena iz naroda nije nedodirljiva

Hrvatska, Politika

U skladu s funkcijom

"Istina je da Grabar Kitarović vrlo često biva metom seksističkih ispada, no čak i kada to nije bilo u pozadini kritika na njezin račun, znala je iste tumačiti prvenstveno kao napad na nju kao ženu, a ne funkciju koju obnaša. Činjenica je, također, da joj je rodni status bio izborni adut. Stoga bi se s time trebala nositi ne samo kada je biraju ili joj tepaju kao 'najljepšoj predsjednici na svijetu', već i onda kada je napadaju. Politički položaj njezinog ranga, osim što traži poštivanje institucije, neminovno privlači i kritike, nerijetko ostrašćene. Osobu na toj funkciji treba poštivati, no ne i štedjeti. Upravo oni koji su iz naroda trebali bi znati da nisu nedodirljivi", piše Al Jazeera