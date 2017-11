Album tjedna: Yellow Days - ljubavni blues 18-godišnjaka

Glazba, Svijet

Tako mlad, a tako jak

Emocionalne priče o žudnji i neuzvraćenoj ljubavi - ovako bi se ukratko moglo opisati 'Is Everything Okay in Your World?', prvi album 18-godišnjeg Engleza Yellow Days (zapravo se zove George van den Broek). Mladić tehnički svira blues, vrlo atmosferično, glas mu je dubok kao da je mutirao s 5 godina, tekstovi zreli i iskreni, a on o svojoj glazbi kaže "uvijek su me zanimala velika pitanja u životu... uvijek sam tražio takvu vrstu razgovora". Uspoređuju ga s izvođačima kao što su Mac Demarco, King Krule i Howlin' Wolf. Ovdje njegov profil na SoundCloudu, ovdje cijeli album na YouTubeu. » Variance Magazine