Aleksandar Hemon dobio PEN-ovu nagradu

Književnost, Kultura, Svijet

Možda bez prošlosti, ali čovjek s budućnošću

Čikaški Sarajlija Aleksandar Hemon dobio je PEN-ovu nagradu za svoju knjigu 'How Did You Get Here?: Tales of Displacement' na jučer održanoj dodjeli nagrada. Bosansko-američki pisac nagrađen je u kategoriji literararne usmene povijesti, glavnu nagradu primio je libijski pisac Hisham Matar za 'The Return: Fathers, Sons and the Lands In Between', novu nagradu za međunarodnu literaturu dobio je sirijski pjesnik Adonis , dok je nagradu na nefikciju primio Matthew Desmond s 'Evicted', hvaljenim radom o siromaštvu u SAD-u, a Helen Oyeyemi nagrađena je za svoju zbirku kratkih priča 'What Is Not Yours Is Not Yours'. Inače, Hemon nije jedini nagrađeni iz ovih krajeva - austrijska Slovenka Maja Haderlap nagrađena je za roman Anđeo zaborava , napisan na njemačkom, iako je prije pisala na slovenskom. Cijenjene PEN-ove nagrade dodjeljuje se najboljoj i najutjecajnijoj fikciji, publicistici, esejima, dramama i poeziji. » Mashable